Eni открывает счет в рублях для оплаты за российский газ

Уступает ли итальянский энергетический гигант Eni требованиям Москвы? Компания инициировала открытие банковского счета в евро и еще одного в рублях в Газпромбанке для расчетов за поставки российского газа. Оплата должна быть произведена в ближайшие несколько дней. Eni , которая на 30% принадлежит государству, уверяет, что продолжит осуществлять платежи в евро.

Представитель Еврокомисси рик Мамер в этой связи отметил: "Страны, входящие в Европейский Союз, приняли общее решение о введении определенного объема санкций, поэтому вполне нормально, что они должны обеспечивать выполнение данных решений. В Евросоюзе они имеют силу закона. В случае, если государства-члены ЕС не соблюдают обязательства, у Еврокомиссии есть механизмы воздействия на нарушителей и она может их применить".

Eni уверяет, что открыла счет в рублях в качестве меры предосторожности, но продолжит платить "Газпрому" в евро. Премьер-министр Италии несколько дней назад отмечал, что большинство европейских энергетических компаний поступили таким же образом.