Каннский фестиваль: кино и политика

В день открытия 75 Каннского кинофестиваля здесь стоит летняя погода. Два года подряд мероприятие не проводилось из-за ограничений, вызванных коронавирусом, но в этот раз, как ожидается, сюда съедутся более 35 тысяч зрителей и представителей киноиндустрии из разных стран мира. Из Канн передаёт Фредерик Понсар, корреспондент Euronews:

– Каннский кинофестиваль вновь открывается этим вечером, после двух пропусков по причине пандемии, в то время как в Европе, на территории Украины, бушует война. Канны – это гламур и кинозвёзды, но также фильмы со всего мира, которые рассказывают о состоянии планеты и её жителей.

В конкурсе участвуют фильмы со всех континентов. Россия представлена лентой «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, который долгое время находился под домашним арестом в своей стране, а теперь приедет на фестиваль.

Последняя картина американского режиссёра Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», где сыграли Кристен Стюарт и Леа Сейду, расскажет о леденящем душу чудовищном будущем.

В программе фестиваля также 14 фильмов из стран Европы – Франции, Италии, Испании, Бельгии, Румынии и Швеции.

Почётная Золотая пальмовая ветвь будет вручена Форесту Уитакеру за его потрясающую актёрскую карьеру. В Канны он приезжает с документальным фильмом о Судане «Ради мира», где выступил в качестве продюсера.

Ещё один американский актёр, Том Круз, сыгравший в боевике «Топ Ган: Мэверик», также появится завтра на красной дорожке. Его ждут тысячи поклонников.

И уже этим вечером здесь будет показан «Окончательный монтаж» французского режиссёра Мишеля Азаваничуса. Это своеобразный ремейк фильмов о зомби, который должен был называться «Z», но в связи с тем, что эта буква теперь используется российской армией, режиссёр предпочёл изменить название во избежание путаницы. Кино и политика всегда неразлучны, и этим тоже важен Каннский фестиваль.