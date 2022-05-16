Война в Украине: карта боевых действий 16 мая

ISW (Институт по изучению войны) считает, что у России, вероятно, закончились боеспособные резервные силы, и это вынуждает российское командование собирать солдат из разных частей.По оценкам Минобороны Великобритании, Россия потеряла около трети своих боевых частей.

Губернатор Харьковской области заявил, что украинские войска, контратаковавшие под Харьковом, вышли к границе с Россией. Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором якобы запечатлены несколько бойцов бригады территориальной обороны в неустановленном месте на границе.

На востоке российские войска, вероятно, отказались от задачи завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российское военное командование, скорее всего, понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но считает, что у него есть возможность выйти к административным границам Луганской области. Его наблюдения в целом согласуются с анализом ISW. Предполагается, что российское командование, скорее всего, отдаст приоритет битве за Северодонецк в будущем.

Российские войска продолжали наносить артиллерийские, воздушные и морские удары по металлургическому заводу "Азовсталь", но защитники Мариуполя удержали свои позиции.

ISW сообщает: генштаб Украины отметил, что приднестровские силы вернулись к нормальным действиям, в то время как российские силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности. Это может свидетельствовать о разногласиях между правительством самопровозглашённого Приднестровья и Россией.

Перенесёмся в другую граничащую с Украиной страну - Беларусь. Министерство обороны Великобритании заявляет: белорусский президент Александр Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку российского вторжения желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, возмездия Украины и возможного роста недовольства в белорусской армии.