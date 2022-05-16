Антивоенные акции в поддержку Украины

Манифестации и марши в поддержку Украины, и в частности, защитников металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, прошли в европейских городах.

В столице Чехии Праге демонстранты требовали эвакуировать военных батальона "Азов" и оказать помощь их семьям. Люди держали в руках украинские флаги и транспаранты с надписями: "Спасите Мариуполь", "Они должны остаться в живых".

На территории "Азовстали", последнего оплота обороны Мариуполя, осталось несколько сотен военных, которые не дают российским войскам взять город под полный контроль.

Десятки демонстрантов вышли и на улицы Стамбула, крупнейшего города Турции. Они призывали президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана добиваться эвакуации всех украинских военных с "Азовстали".

Ранее сообщалось, что Киев ведет переговоры о вывозе 60 тяжелораненых военнослужащих, находящихся на сталелитейном заводе. Участники акции также требовали ввести нефтяное эмбарго против России.