McDonald's уходит из России

McDonald's, приостановивший работу в марте этого года, окончательно уходит из России. Компания объявила, что начала процесс продажи своего бизнеса в РФ, который насчитывает 850 ресторанов быстрого питания. В российских представительствах компании в общей сложности работает 62 тысячи человек

В пресс-релизе гиганта фаст-фуда указывается: "гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и возрастающая непредсказуемость условий работы привели к выводу, что сохранение бизнеса в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's".

По данным российских СМИ, которые ссылаются на источники в компании, в середине июня рестораны откроют двери клиентам под новым брендом, и рабочие места будет сохранены.

Первый ресторан McDonald's открылся в Москве 32 года назад и многие видели в этом один из символов окончания холодной войны.