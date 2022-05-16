Элизабет Борн - новый премьер-министр Франции

Элизабет Борн стала новым премьер-министром Франции. В понедельник она была назначена на этот пост президентом Эммануэлем Макроном.

Элизабет Борн 61 год. За её плечами два лучших инженерных вуза Франции и мира: Политехническая школа и Национальная школа мостов и дорог.

На посту главы кабинетаБорн сменила Жана Кастекса и стала второй в истории Франции премьер-министром женщиной. Первой была Эдит Крессон, занимавшая эту должность 11 месяцев : с мая 1991 года по апрель 1992 во время второго семилетнего президентского срока срока Франсуа Миттерана.

Борн была министром труда, а до этого возглавляла министерство транспорта, была министром экологии, устойчивого развития, и жилищного строительства, префектом региона Пуату-Шарант.