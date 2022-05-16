Финляндия: в шаге от НАТО

В финском парламенте проходят заключительные дебаты по вопросу членства страны в НАТО. Высказаться намерено большинство законодателей, поэтому процесс затянется и голосование состоится во вторник. Однако сомнений в том, что парламент одобрит подачу заявки, нет.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции угрозы не создаст, но расширение военной инфраструктуры на территории скандинавских стран, вызовет ответную реакцию Москвы.

Вот, что сказала Euronews финский министр по делам Европы Тютти Йоханна Туппурайнен:

"Мы должны серьезно отнестись к таким посланиям. Россия не то, чтобы остановится, она может и отреагировать, как мы видели в Украине. Но мы уже несколько раз слышали подобные заявления. Мы знаем, что Россия против расширения НАТО. Россия хочет сохранить свои сферы интересов, и это то, чего мы не можем позволить. Поэтому нам придется принимать собственные решения, и мы готовы к любым проявлениям недоброжелательности с российской стороны".

"Финская общественность знает, что мы уже близки к НАТО, настолько насколько это возможно, не будучи его действительным членом. Теперь, когда Владимир Путин развязал эту безжалостную войну в Украине, наш народ видит, какой у нас сосед, и видит, что сейчас самое время стать членом альянса. Так что это очень естественный процесс, это не скачок, и это связано с нашей национальной безопасностью. Финны не хотели бы снова противостоять в одиночку России, в случае ее военного нападения".