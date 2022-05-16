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Главы МИД ЕС обсудят эмбарго на нефть из РФ

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Главы МИД ЕС обсудят эмбарго на нефть из РФ
Главы МИД ЕС обсудят эмбарго на нефть из РФ   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза будут пытаться согласовать свои позиции по вопросу предложенного Еврокомиссией эмбарго на поставки нефти из России. По словам дипломатов ЕС, против введения эмбарго выступают прежде всего власти Венгрии, где опасаются экономических последствий такой меры.

– Мы проведём обсуждение и сделаем всё возможное, чтобы разблокировать ситуацию, заявил – Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза. – Не могу обещать, что так и будет, поскольку позиции сильно разнятся, но думаю, что если мы войдём в положение некоторых государств-членов и приложим совместные усилия, чтобы выступить единым фронтом против России, у нас всё получится.

По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса дипломатам следует думать не только о насущных проблемах экономики, но и о своей исторической миссии:

– Такими нас запомнят. Либо мы сможем добиться, чтобы Евросоюз двинулся вперёд и послал очень чёткий сигнал России, либо мы не сможем сдвинуть его с места. И, к сожалению, сейчас мы, весь Европейский союз, оказались в заложниках у одного государства-члена.

Десять дней назад Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России, но страны ЕС до сих пор не смогли прийти к согласию по этому вопросу. Против эмбарго возражают, главным образом, Венгрия, Словакия и Чехия ввиду сильной зависимости от поставок российской нефти.