Отели Затоки превратились в руины

До войны украинский курорт Затока был одним из самых популярных на Черноморском побережье. Еще несколько недель назад поселок выглядел как пейзаж с открытки. Однако 9 мая в результате российского ракетного удара несколько отелей были разрушены. Подобные атаки на объекты гражданской инфраструктуры украинские власти относят к числу военных преступлений, детально документируя их обстоятельства.

Алексей Уманец, прокурор Одессы: "Это вот часть ракеты. По предварительным оценкам специалистов, сюда произошло попадание ракеты Х-22 или ее модификации X-32, масса боевой части которой составляет около тонны взрывчатки. Отсюда такие сильные разрушения. Использование такого оружия против этого объекта абсолютно не оправдано".

Российские военные заявляют, что не наносят ударов по гражданским объектам, однако за последние недели целые города Украины превратились в руины. Сотрудники гостиничного комплекса утверждают, что там во время обстрела находились лишь два охранника.

Тамара Кузнецова, менеджер отеля "Колос": "Никакой стратегической точки нет. Это обычные базы отдыха, которые работают в сезон, то есть в летний период. Зимой здесь никого нет".

Георгий Григорович, владелей отеля "Колос": "Были туристы всегда. Белорусы сюда приезжали, наши все. Тут никогда не было ни рашизма, ни фашизма. А тут - на"...

На этой неделе Совет по правам человека ООН принял резолюцию, в соответствии с которой для расследования военных преступлений в Украине будет создана специальная комиссия.