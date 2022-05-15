В Одессе празднуют победу на "Евровидении"

"Победа Украины на "Евровидении" подняла моральный дух в стране, глубоко потрясенной почти 3 месяцами войны, - передает из Одессы корреспондент Euronews Анелиз Боржес. - А новость о том, что Kalush Orchestra победил именно благодаря народной поддержке и голосованию, дала людям повод порадоваться. Но многие говорят, что важно, чтобы такая же конкретная помощь - деньги и оружие - поступила сейчас Украине, когда она больше всего в этом нуждается".

"Мы поздравляем победителей, - говорит эта женщина. - Мы все переживали искренне, мы надеялись на победу. В данный момент это большая поддержка в целом для нашего народа, для нашей страны. Очень много горя на сегодняшний день у нас в Украине, но, дай Бог, все разрешится, мы выстоим, победа будет за нами".

"Я очень счастлива, что Украина выиграла на "Евровидении", - не скрывает восторга эта девушка. - Я считаю, эта победа полностью заслуженна, потому что номер был хорошо подготовлен, он не уступал никаким другим, поэтому все было заслуженно и все было хорошо".

"Мы очень гордимся нашими ребятами, что они победили на "Евровидении", это очень важно не только для нас, но и для всего украинского гражданского мира", - говорит этот мужчина.

"Для нас это важно, потому что они, как и европейцы, нас поддерживают, - подхватывает его спутница. - Даже другие страны дают нам так много голосов, поэтому мы чувствуем поддержку со стороны всей Европы".

"Да, поддержка согревает наши сердца, но мы хотели бы, возможно, увидеть больше действий по этому поводу, - говорит эта женщина. - Ну не знаю - закрытие неба и тому подобное".

Анелиз Боржес, Euronews:

"Президент Владимир Зеленский поздравил Украину с победой и пообещал однажды провести конкурс "Евровидения" в южном портовом городе Мариуполе, который больше всего пострадал от российского вторжения. Как говорят здесь, в Одессе, это символ борьбы всей страны за существование".