Затянувшаяся война: Россия и Украина перегруппировывают силы в Донбассе

Спустя почти три месяца после начала российского вторжения в Украину Москва столкнулись с затянувшейся войной, перспективой расширения НАТО и противником, которого воодушевили победы на поле боя и за его пределами.

Наступление России в Донбассе потеряло темп, значительно отстает от графика и вряд ли будет резко ускорено в ближайший месяц, утверждает британская военная разведка.

Российские СМИ сообщают об успехах войск РФ на "Азовстали". Тем временем Генпрокуратура Украины объявила о начале досудебного расследования по факту применения россиянами запрещенных зажигательных снарядов в Мариуполе. По данным следствия, 14 мая российские военные атаковали последний оплот сопротивления в городе, используя зажигательные снаряды с термитными шарами, которые запрещены международным гуманитарным правом.

Жены защитников "Азовстали" не теряют надежды на их спасение.

Наталья Зарицкая, жена защитника "Азовстали": "Он сказал, что кольцо вокруг "Азовстали" сужается и скоро наступит конец".

Репортер: "Как вы думаете, вы его еще увидите?"

Зарицкая: "Да, я надеюсь. Умом я понимаю, что шансов нет, но сердцем чувствую, что мы можем их спасти".

На фоне сообщений о российском наступлении на Лисичанск и Северодонецк Киев перебрасывает танки и тяжелую артиллерию на усиление восточного фронта. Россияне рассчитывают окружить там украинские силы. Чтобы помешать продвижению противника, украинцы взрывают мосты.

Россия продолжает наносить удары по железным дорогам, заводам и другим объектам инфраструктуры по всей Украине, в том числе и в Харьковской области. Хотя от окрестностей самого Харькова, который, по оценкам экспертов, был ключевой целью Москвы в начале вторжения, российским войскам пришлось отойти.