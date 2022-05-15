Левандовский может покинуть "Баварию"

Польский футболист Роберт Левандовский, возможно, в последний раз сыграл за мюнхенскую «Баварию», хотя его контракт истекает лишь через год. Об этом спортсмен заявил в субботу после матча против «Вольфсбурга», в котором забил один из двух мячей в ворота противника. 33-летний Левандовский – лучший футболист мира по версии ФИФА. Несколько ведущих клубов выразили желание заключить с ним контракт.