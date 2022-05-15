Украина - победитель "Евровидения-2022"

Победителем песенного конкурса «Евровидение» в этом году стал украинский музыкальный коллектив Kalush Orchestra, исполнивший песню «Стефания». Конкурс прошёл в итальянском Турине. Как отмечает корреспондент Euronews Стефания ди Микеле, эта победа была предсказуемой:

– Украина одержала победу на «Евровидении-2022». Все сделанные прогнозы оправдались, и Kalusch Orchestra вышел на первое место. По итогам трёхчасового конкурса, в котором участвовали артисты из 25 стран, жюри и особенно телезрители решили наградить группу, представляющую страну, находящуюся в состоянии войны».

На втором месте оказался Сэм Райдер, исполнитель из Великобритании.

– Сэм Райдер был близок к победе. Вы разочарованы?

– Мы считаем, что он выступил даже лучше, чем мы ожидали. Он был был просто великолепен, мы им гордимся и мы счастливы.

Третье место досталось певице Шанель из Испании.

– Думаю, Украина заслужила победу, ведь сейчас такой деликатный момент. И хотя Евровидение должно оставаться в стороне от политики, я считаю, что в данном случае победу присудили справедливо. Но мне как испанке, хотелось, чтобы победила Шанель.

Согласно правилам конкурса, его участники должны воздерживаться от политических высказываний.