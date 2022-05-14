Киев предлагает Москва забрать тела убитых российских военнослужащих

Киев предлагает Москва забрать тела убитых российских военнослужащихКомментарии
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Киев вновь предлагает Москве забрать тела российских военнослужащих, погибших в ходе вторжения в Украину. Об этом глава военно-гражданского сотрудничества Владимир Лямзин заявил во время загрузки вагонов-рефрижираторов, которые используются как морги. Поезда подготовили ещё в марте, однако, как сетовали в Украинских железных дорогах, не были востребованы.
Украина заявляет о гибели более 27 тысяч россиян в ходе вторжения. В российских сводках ежедневно говорится о сотнях убитых украинских военных. Такие масштабы своих потерь стороны не признают и данные об убитых и раненых официально не раскрывают.