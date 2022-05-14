Киев предлагает Москва забрать тела убитых российских военнослужащих

Киев вновь предлагает Москве забрать тела российских военнослужащих, погибших в ходе вторжения в Украину. Об этом глава военно-гражданского сотрудничества Владимир Лямзин заявил во время загрузки вагонов-рефрижираторов, которые используются как морги. Поезда подготовили ещё в марте, однако, как сетовали в Украинских железных дорогах, не были востребованы.

Здесь хранятся несколько сотен тел оккупантов. Таких составов несколько на территории Украины. Они будут храниться здесь до тех пор, пока не будет на межгосударственном уровне принято решение о передаче этих тел. Украинская сторона готова передать их уже завтра или даже сегодня. Однако обращений с российской стороны о приеме этих тел пока не было. Владимир Лямзин глава военно-гражданского сотрудничества Украины

Украина заявляет о гибели более 27 тысяч россиян в ходе вторжения. В российских сводках ежедневно говорится о сотнях убитых украинских военных. Такие масштабы своих потерь стороны не признают и данные об убитых и раненых официально не раскрывают.