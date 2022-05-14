Германия: нападавшего с ножом скрутили, несколько человек госпитализированы

Несколько человек госпитализированы в Германии после нападения с ножом. Выходец из Ирака атаковал пассажиров регионального поезда в Северном Рейне – Вестфалии. Как рассказывают в полиции, по пути из Херцогенрате в Аахен мужчина стал неизбирательно ранить людей вокруг. Его остановили и обездвижили попутчики. Отмечается, что пять лет назад нападавший попадал в списки спецслужб как потенциальный исламист.