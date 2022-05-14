В Южной Осетии назначен референдум о присоединении к России

Уходящий президент непризнанной Южной Осетии назначил на 17 июля референдум о присоединении к России. Анатолий Бибилов проиграл президентские выборы в апреле этого года и 24 мая официально передаст полномочия преемнику, Алану Гаглоеву, который выступает за независимость республики и против плебисцита. Референдум о присоединении к России уже проходил в Южной Осетии в 1992 году, тогда подавляющее большинство жителей высказались "за".