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Грузия

В Южной Осетии назначен референдум о присоединении к России

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Уходящий президент Анатолий Бибилов (2018 г.)
Уходящий президент Анатолий Бибилов (2018 г.)   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Уходящий президент непризнанной Южной Осетии назначил на 17 июля референдум о присоединении к России. Анатолий Бибилов проиграл президентские выборы в апреле этого года и 24 мая официально передаст полномочия преемнику, Алану Гаглоеву, который выступает за независимость республики и против плебисцита. Референдум о присоединении к России уже проходил в Южной Осетии в 1992 году, тогда подавляющее большинство жителей высказались "за".