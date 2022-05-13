Россия меняет планы: карта боевых действий

Россия продолжает наносить артиллерийские и авиаудары по Мариуполю, сообщается в сводке Вооруженных сил Украины.

Российские войска сосредоточили свои усилия на блокировании подразделений украинских войск в районе металлургического завода "Азовсталь", который является последним районом портового города, не контролируемым Россией.

Украинское контрнаступление в районе Харькова вынуждает российское командование менять планы, что, вероятно, и было задумано, - считают в Институте изучения войны.

Ночью Харьков был обстрелян российскими войсками.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские силы, оттянутые из Харькова, были направлены в сторону Рубежного и Северодонецка.

Возможно, российские войска отказываются от попыток широкого окружения украинских войск вдоль линии Изюм-Славянск-Дебальцево в пользу более мелкого окружения Северодонецка и Лисичанска. Неясно, смогут ли российские войска окружить, а тем более захватить эти города.

На юге российские силы пытались улучшить свои позиции и продолжали обстреливать украинские войска, но за последние 24 часа не добились никаких подтвержденных успехов.

Обстрелу подверглась Николаевская область.

Российские силы пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный в попытке блокировать украинские морские коммуникации и возможности в северо-западной части Черного моря на подходах к Одессе.

В четверг загорелось судно материально-технического обеспечения ВМФ России "Всеволод Бобров". Одесская областная военная администрация утверждает, что оно было повреждено украинскими военными.

Появились спутниковые кадры, сделанные компанией Maxar Tehcnologies, на которых видно российское военное судно, затонувшее вблизи острова Змеиный, который был захвачен Россией в начале войны и стал для нее стратегически важным полем боя за контроль над Черным морем.