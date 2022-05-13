Страны G7 будут поддерживать Украину "до победы"

Страны "большой семерки" вновь продемонстрировали единую позицию в отношении Украины. Великобритания призвала предоставить Киеву больше оружия, Франция заверила украинские власти в поддержке до победы. ЕС на фоне проходящей в немецком Вангельсе встречи, объявил о дополнительной военной помощи в размере 500 миллионов евро.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил конфисковать активы РФ для восстановления Украины. Дипломат коснулся и вопроса очередного пакета антироссийских санкций.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины: "Если этот пакет будет принят без эмбарго на нефть, я считаю, что президент Путин сможет праздновать, так как это будет первый случай, когда единство Европейского Союза будет расколото из-за позиции одной страны – Венгрии".

За тысячи километров от Вангельса, в Душанбе, начал работу Совет министров стран СНГ. Выступая перед журналистами, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал стремление Украины присоединиться к Евросоюзу.

Сергей Лавров, глава МИД России: "Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения. Это на самом деле так, учитывая, что Евросоюз из конструктивной и экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока".

По словам Лаврова, ЕС стремится идти по следам, которые прокладывает НАТО, и планирует стать придатком альянса.

Тем временем США вновь открыли каналы связи с Россией. Первый с 18 февраля телефонный разговор провели глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Остин призвал Россию к немедленному прекращению огня и отметил важность поддержания контактов.

Признаков скорого окончания военных действий на территории Украины, по словам аналитиков, не наблюдается. Украина утверждает, что нанесла тяжелое поражение российским войскам при их попытке форсировать реку Северский Донец. По данным Киева, за четыре дня российская армия потеряла более 70 единиц техники и два батальона пехоты.

Не прекращается и "энергетическая война". Начиная с 14 мая будет приостановлен экспорт электроэнергии из России в Финляндию якобы из-за отсутствия оплаты. Заявление прозвучало на следующий день после того, как власти Финляндии сообщили о своем намерении вступить в НАТО.