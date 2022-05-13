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Объединенные Арабские Эмираты

Скончался президент ОАЭ шейх Халифа

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 Euronews
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Дубай прощается с президентом ОАЭ шейхом Халифой, 13 мая 2022 г.
Дубай прощается с президентом ОАЭ шейхом Халифой, 13 мая 2022 г.   -   Авторское право  Kamran Jebreili/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Он правил страной с 2004 года.

В ОАЭ на 40 дней объявлен национальный траур, все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закроются министерства, госучреждения, предприятия частного сектора. 

Новый глава государства будет избран в течение 30 дней. По данным телеканала "Аль-Арабия", в соответствии с конституцией исполнять его обязанности будет вице-президент и глава правительства, возглавляющий Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.  

У шейха Халифы, исповедовавшего ислам суннитского толка, остались два сына и шесть дочерей. В его честь названо самое высокое здание в мире: "Бурдж Халифа" в Дубае.

Соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ выразил Владимир Путин.