Скончался президент ОАЭ шейх Халифа

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Он правил страной с 2004 года.

В ОАЭ на 40 дней объявлен национальный траур, все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закроются министерства, госучреждения, предприятия частного сектора.

Новый глава государства будет избран в течение 30 дней. По данным телеканала "Аль-Арабия", в соответствии с конституцией исполнять его обязанности будет вице-президент и глава правительства, возглавляющий Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

У шейха Халифы, исповедовавшего ислам суннитского толка, остались два сына и шесть дочерей. В его честь названо самое высокое здание в мире: "Бурдж Халифа" в Дубае.

Соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ выразил Владимир Путин.