В Стокгольме видят преимущества вступления Швеции в НАТО

Северная Европа станет более безопасным местом, если Швеция вступит в НАТО. Это один из выводов доклада, подготовленного восемью партиями шведского парламента и правительством королевства.

До сих пор страна придерживалась политики неприсоединения. Однако на фоне российского вторжения в Украину в Стокгольме стали обсуждать вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе.

Глава шведского МИДа Анн Линде подчеркнула, что этот шаг Россия воспримет негативно. Вместе с тем дипломат отметила наличие проблемы остаться без защиты. Речь идет о пятой статье НАТО предусматривающей, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех других.

Анн Линде, глава МИД Швеции: "Поведение России соответствует ее нынешней структуре и оно не изменится в течение длительного времени, даже если будет достигнуто мирное соглашение по Украине или если Путин уйдет в отставку. Это означает, что в непосредственной близости у нас будет большой сосед, готовый пойти на огромный риск, вплоть до вторжения в мирную, неприсоединившуюся, суверенную страну, которая никак не угрожает России".

Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции завершает дебаты по членству страны в НАТО и должна объявить о своей позиции 15 мая. Если соответствующее решение будет принято, это обеспечит твердое парламентское большинство в пользу вступления.

Присоединиться к альянсу намерена и соседняя Финляндия. Для этого необходимо, чтобы все партнеры по НАТО поддержали заявки. Турция настроена негативно.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Мы сейчас следим за развитием событий в Швеции и Финляндии, но у нас нет положительного заключения на этот счет. Потому что ранее предыдущая администрация совершила ошибку, приняв Грецию в НАТО. А вы знаете, какую позицию заняла Греция в отношении Турции, спрятавшись за спиной альянса. Мы не хотим повторения ошибок в этом вопросе".

Турция упрекает скандинавские страны в том, что они принимают у себя курдских активистов, которых Анкара считает террористами. В предстоящие выходные в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО, на которую также приглашены главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции.