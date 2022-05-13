До +50°C: Пакистан изнывает от жары

Пакистан переживает рекордную жару, которую метеорологи объясняют изменением климата. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация ухудшится, а температура воздуха может достичь 50 градусов.

В Карачи, экономической столице страны, ни население, ни архитектура города не приспособлены к таким аномалиям. Местные жители пытаются освежаться, как могут.

Сардар Сарфараз, метеоролог: "Риски смертельных случаев возникают, когда индекс жары резко возрастает вместе с относительной влажностью. Когда температура превышает 40 градусов по Цельсию, особенно если она поднимается до 43 или 44 градусов, и вдобавок к этому влажность составляет 50-60 процентов, тогда индекс жары увеличивается и вызывает смертельные случаи. В верхнем Синде, южном и центральном Пенджабе в эти дни очень жарко. В некоторых местах температура составляет 45, 46 или даже 48 градусов. В ближайшие дни она может достигнуть даже 50 градусов по Цельсию".

Ранее ученые Всемирной метеорологической организации заявили, что тепловые волны на Земле стали сильнее из-за антропогенного изменения климата, и предупредили, что ближайшие 5 лет станут самыми жаркими за всю историю наблюдений.

В Карачи экологи призывают увеличить количество парков, чтобы попытаться смягчить тепловой удар.

Масуд Лохар, директор Клифтонского городского леса:"Во всех городах должны быть не только городские леса, но и городские водно-болотные угодья. Нетрудно создать заболоченные участки, небольшие озера, искусственные водоемы, которые будут охлаждать окружающую среду и улучшать экологию. Это единственный способ предотвратить тепловые волны, и мы должны сделать это немедленно".

Резкое повышение температуры подогревает тревогу относительно возможного прорыва ледниковых озер. В минувшую субботу из-за внезапного наводнения, вызванного таянием ледника, обрушился один из самых важных мостов страны, расположенный на Каракорумском шоссе.