В Иерусалиме похоронили убитую журналистку Ширин Абу Акле

В Восточном Иерусалиме десятки людей получили ранения в ходе похорон убитой журналистки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Траурная процессия обернулась столкновениями арабов с израильской полицией, которая для разгона толпы применила дубинки и шумовые гранаты. Сообщается об арестах.

Отпевание Ширин Абу Акле состоялось в греко-католической церкви. Ширин была христианкой. При этом она пользовалась большим уважением арабов, которые называли ее "сестрой всех палестинцев".

Абу Акле застрелили одиннадцатого мая, когда она освещала рейд израильской армии в Дженине. "Аль-Джазира" и Палестинская администрация обвинили в убийстве журналистки израильскую армию.

Израиль не исключил своей непреднамеренной причастности к гибели репортера, но заявил, что женщина могла оказаться на линии палестинского огня. Палестинские власти отказались проводить совместное расследование с Израилем.

51-летняя журналистка похоронена на христианском кладбище в Восточном Иерусалиме.