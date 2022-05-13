Послание из Николаева: "Продолжаем сражаться!"

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес передает из украинского Николаева

Анелиз Боржес, Euronews: "Мы находимся примерно в 20 км от одной из линий фронта в Украине. К востоку отсюда - город Херсон, который сейчас является одним из основных центров наступления России. А этот город, город Николаев, стал крупным стратегическим центром обороны Украины. Отсюда координируются многие логистические и военные аспекты, и за последние несколько месяцев это место неоднократно подвергалось обстрелам, включая здание областной администрации в центре города. Там мы встретили губернатора Виталия Кима, управляющего этой областью. Он рассказал нам о ситуации на месте. По его словам, наступление российских войск на юге Украины застопорилось, и украинские войска отвоевывают территории".

Виталий Ким, глава Николаевской областной администрации: "Это линия обороны, война идет на улице. Мы воюем 24 часа в сутки. Мы будем стоять столько, сколько нужно. У нас нет выбора, мы будем стоять, вот и все. Поэтому послание простое - продолжаем сражаться".

Анелиз Боржес, Euronews: "По словам губернатора Кима, новость о том, что установленная в Херсоне российская администрация может попросить власти Москвы аннексировать регион, ничего не меняет в стратегии Украины. Он сказал, что они будут продолжать борьбу и в конечном итоге отвоюют территорию. Он также выразил благодарность Западу, европейским странам, сказав, что они рады, очень рады той поддержке, которую получают. Но им необходимо больше оружия, чтобы Украина и украинские войска могли закрепить свои успехи и продвигаться дальше на восток, чтобы вернуть свой суверенитет".