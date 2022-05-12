Пожар в Южной Калифорнии

По меньшей мере 20 роскошных особняков уничтожил огонь в округе Ориндж на побережье Южной Калифорнии. Лесной пожар вспыхнул здесь в среду и из-за сильных ветров быстро охватил значительную территорию. На борьбу со стихией брошена пожарная авиация. Говорит Брайан Феннесси, начальник пожарной охраны округа Ориндж:

– Нам постепенно удаётся справляться с огнём, полагаю, в ближайшие дни добьёмся значительных успехов. К настоящему времени, насколько нам известно, пострадавших среди пожарных и гражданского населения нет. А причины возгорания будут установлены в ходе расследования.

Серьёзные пожары обходили стороной эти края на протяжении десятилетий. Если где-то вспыхивал огонь, его удавалось быстро локализовать. Нынешнюю ситуацию связывают с климатическими изменениями. Прибрежные склоны покрыты иссушенными зарослями кустарника, что способствовало быстрому распространению пламени.