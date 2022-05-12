Карта боевых действий в Украине 12 мая

За последние сутки российские войска не добились каких-либо значительных успехов в Украине, в то время как украинские продолжали продвигаться к северо-востоку от Харькова. Давайте рассмотрим подробнее анализ Института по изучению войны.

Украинское контрнаступление к северу от Харькова вынудило российские войска перейти к обороне и потребовало усилий по укреплению и пополнению, направленных на предотвращение дальнейшего продвижения украинцев к границе с Россией.

"Вывод российских войск из Харькова стал молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления населения", - заявило министерство обороны Великобритании, добавив, что после укрепления эти силы, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, формируя блокирующий отряд для защиты западного фланга сосредоточения основных российских сил и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.

На данный момент российские усилия вдоль южной оси, а также в Донецкой и Луганской областях также остаются в тупике, и российские войска не добились каких-либо значительных успехов перед лицом продолжающейся успешной обороны Украины.

Российские войска продолжали попытки окружить украинские позиции в районе Северодонецк-Рубежное-Лисичанск, но тем не менее никаких подтвержденных продвижений не предпринимали.Они обстреляли украинские позиции в районе Изюма, но никаких подтверждённых наступлений не предприняли.

Российские войска при поддержке авиации и артиллерии продолжали наносить наземные удары по украинским позициям на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Украинские власти предложили освободить российских военнопленных в обмен на эвакуацию раненых украинских солдат с завода "Азовсталь", Об этом сообщила вице-премьер Украины.

Тысячи мирных жителей были убиты в юго-восточном городе Мариуполе, и истинные масштабы предполагаемых злодеяний до сих пор не раскрыты.