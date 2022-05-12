Российского военного будут судить

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о завершении расследования первого уголовного дела против российского военного, 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина. Он подозревается в совершённом в конце февраля умышленном убийстве мирного жителя Сумской области. Подозреваемый находится под арестом, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Между тем в Мариуполе продолжается осада промзоны «Азовсталь», последнего городского района, не перешедшего под контроль российских военных. Ранее отсюда были эвакуированы десятки мирных жителей. Остающимся на территории завода бойцам батальона «Азов» неоднократно предлагалось сдаться. Несмотря на то, что среди них, как сообщается, немало раненых, а медикаментов не хватает, они отказываются сложить оружие и добиваются возможности эвакуации. В российских СМИ звучали предположения, что на «Азовстали» могут находиться и иностранные военные.