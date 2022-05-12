МВФ: мировая экономика замедляется

Последствия украинского кризиса приведут к серьёзным изменениям в мире, что в значительной степени связано с беспрецедентным уровнем введённых санкций. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева:

– Во-первых, это повлияет на то, как будет выглядеть энергетическое будущее. Как мы обеспечиваем энергетическую безопасность своей экономики и своих людей. Во-вторых, на то, как мы относимся к своим резервам и к сохранению своего положения. И в-третьих, в мире может возникнуть ещё больше трений, и это очень меня беспокоит.

МВФ выделил Украине почти полтора миллиарда долларов в виде экстренного финансирования, но в долгосрочной перспективе стране потребуется помощь для восстановления и недопущения гиперинфляции. Между тем во всём мире наблюдается рост цен, вызванный последствиями пандемии, а также перебоями с поставками, и это сказывается на прогнозах экономического роста.

– В октябре мы прогнозировали рост на уровне 4,9%. Мы признали, что должны пересмотреть его в сторону понижения. Мы снизили его до 4,6%. А теперь ещё сильнее снизили – до 3,6%. Так что можно сравнить наши прогнозы роста – 3,6% с реальными результатами за прошлый год – 6,1%, когда экономика ещё не вполне восстановилась.

В МВФ называют войну главным фактором замедления мировой экономики.