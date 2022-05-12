Russkaja меняет название

Поклонники всё ещё поют и танцуют под ностальгические биты австрийской группы Russkaja, играющей в стиле ска-панк, который объединяет элементы ска и пан-рока. Но музыканты оказались в затруднительном положении после вторжения России в Украину.

Вокалист Георгий Макацария говорит, что слова песни "Русские здесь" сейчас застревают у него в горле. Группа из семи человек даже подумывает о смене названия, которое представляет собой аббревиатуру слов "Россия", "ска" и немецкого "да" - ja.

"Мы задаёмся вопросо том, до какой степени мы можем теперь представлятьчто-то русское? Но послушайте, для нас это просто музыка, мы играем её для людей, которые пришли хорошо провести вечер, а то, что потом придётся всё это как-то объяснять- это что-то... Мы думаем, что с этим__делать. Вот думаем сменить название. Вы можете что-то предложить?" - спрашивает Георгий.

Басист Дмитрий Миллер сам из Украины. Его двоюродный брат в прошлом месяце отправился на фронт, чтобы защищать свою страну от российских войск.

"Мне ужасно трудно сейчас изображать веселье на сцене, получать удовольствие от музыки, когда мои лучшие друзья сражаются на войне. Это невообразимо", - говорит Дмитрий.

Группа Russkaja, один из лозунгов которой "мир, любовь и русский рок", образовалась в Вене 17 лет назад и стала одной из самых популярных в Австрии. Музыканты регулярно гастролируют по Европе и уже выпустили шесть альбомов. Многие песни группы содержат левые политические послания: так, последний альбом Noone is Illegal - о молодом беженце.

Поклонники группы остались ей верны:

"Не вижуникаких проблем в том, чтобы слушать песни группы Russkaja. И я думаю, что бойкотировать её сейчас было бы абсолютно__неправильно", - говорит дизайнер Маркус Хейль.

Музыканты переписали некоторые тексты своих песен, в которых обычно смешаны русский, немецкий и английский языки. Так, их обращение к Москве "Давайте снесем все эти стены" превратилось в требование остановить войну.

На концерте в конце апреля Russkaja исполняла свои песни перед украинским флагом с символом мира. "Дмитрий из Украины, а я - из России. То что происходит сейчас - это катастрофа, и мы осуждаем эту безумную войну", - объявил со сцены Георгий Макацария.