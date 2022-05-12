Тен Хаг с триумфом уходит из "Аякса"

Амстердамский "Аякс" в 36-й раз в истории завоевал титул чемпиона Нидерландов. После разгромной победы в предпоследнем туре над "Херенвеном" со счетом 5:0 город погрузился в атмосферу всеобщего ликования - с песнями и фейерверками. А игроки принялись качать тренера Эрика тен Хага, особую роль в успехе которого отметил и спортивный директор клуба.

Эдвин ван дер Сар, спортивный директор "Аякса": "Я думаю, что вы превзошли наши ожидания. Вы позволили "Аяксу" играть в доминирующий и привлекательный футбол. Мы выиграли призы, мы играли в полуфиналах Лиги чемпионов и Кубка. Это тоже близко моему сердцу. Желаем вам там абсолютного успеха. Вы уходите от нас через парадную дверь "Йохан Кройф Арены". Мы и игроки хотели бы снова видеть вас здесь. Желаем вам больших успехов и спасибо".

По окончании нынешнего сезона тен Хаг возглавит английский "Манчестер Юнайтед", у руля которого сменит немецкого специалиста Ральфа Рангника. Новый наставник "красных дьяволов" уже внес коррективы в летнюю подготовку команды - игрокам придется сократить отпуск на две недели.