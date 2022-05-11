Украина: карта боевых действий

Саша Вакулина, Euronews:

"Украинская армия в ходе успешного контрнаступления к северу от Харькова оттеснила российские войска к российско-украинской границе — такова последняя оценка ситуации, сделанная специалистами Института изучения войны. Украинские военные освободили несколько населенных пунктов и продолжили продвижение на север.

Российский источник утверждал, что украинские войска находились на расстоянии 10 километров от российской границы.

По словам экспертов, если украинские силы смогут продолжить контрнаступление или потерпят крах на харьковском направлении и отступят дальше, это поставит под угрозу наступательные операции России вокруг Изюма.

Что касается Мариуполя. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что российская армия все больше полагается на неуправляемые бомбы для захвата города, поскольку у нее заканчиваются высокоточные боеприпасы. Штурм металлургического завода "Азовсталь" продолжается.

В Институте изучения войны считают, что усилия России по дестабилизации Молдавии, скорее, направлены на то, чтобы отвлечь внимание Румынии и НАТО, чем на прямую угрозу Одессе.

Хотя ситуация в Одесской области остается сложной.

Бои продолжаются на острове Змеиный, где Россия пытается укрепить расположенный там свой открытый гарнизон. Остров имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает доступ к крупным портовым городам Украины, в частности, к Одессе.

Украина успешно нанесла удары по российским ПВО и судам обеспечения. Они имеют минимальную защиту в западной части Черного моря из-за отступления российского флота в Крым после потери крейсера "Москва".

Министерство обороны Великобритании заявляет: текущие усилия России по наращиванию своих сил на острове Змеиный дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники.

Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью крылатых ракет и стратегической противовоздушной обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря".