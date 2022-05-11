Греция переживает рекордную почти за три десятилетия инфляцию. В апреле, по данным правительства, рост потребительских цен превысил 10%. Выше всего подскочили цены на электроэнергию и газ. Жители Афин получили новые платёжки и винят правительство в недальновидной политике:

— _Что я могу сказать! Послушайте, мне пришлось сегодня пить успокоительное. Посмотрите на все эти счета: электричество, вода, налоги пришли сегодня. Что это? Как это возможно, если живёшь на одну зарплату? Как оплатить всё это? Люди страдают._За крохотную квартиру надо платить 400 евро. Они вообще задумывали, смогу ли я позволить себе все эти законопроекты? И не только я, но каждый из нас. Им должно быть стыдно.

— Теперь я должник, я задолжал за электроэнергию. Нам пришлось попросить распределить платежи, чтобы мы могли погасить счета. Д__ругого способа расплатиться не было. Мы уже заплатили 200 евро, и у нас есть еще 600. Я пенсионер и моя жена получает небольшую пенсию. Мы переживаем вторую нацистскую оккупацию… Для меня это как оккупация.

— _Раньше платили 50-100 евро, а теперь надо платить 150._За то же самое. Дорожает всё. Приходится ограничивать покупки, брать одну-две вещи за раз. Но мы ничего не можем с этим поделать.

Согласно недавнему опросу Института розничных потребительских товаров, 8 из 10 греческих потребителей ищут спецпредложения и скидочные акции, чтобы сэкономить около 10% от общей стоимости покупок.

70% потребителей выбирают товары, исходя прежде всего из цены. С начала года потребители перешли на небрендовые товары, чтобы снизить расходы.