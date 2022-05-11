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Франция

Эвакуация мигрантов из пригорода Парижа

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 Кнарик Хачатрян
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Мигранты во Франции
Мигранты во Франции   -   Авторское право  AFP

В течение пяти месяцев эти люди жили в импровизированном лагере на одной из парковок парижского пригорода Пантен в антисанитарных условиях, о чём били тревогу правозащитники. В среду утром французская полиция эвакуировала всех в центры размещения. На этом этапе место назначения всех 500 мигрантов не было известно. Перемещению они не противились. 

Стихийные палаточные лагеря мигрантов появляются во Франции регулярно, и они периодически демонтируются.

Мохаммед Дауд, бежавший из Афганистана, вздыхает с облегчением: 

"Здесь у нас ничего нет, никакой социальной помощи и защиты, поэтому для нас будет только хорошо, если полиция возьмет нас и даст нам крышу над головой. Хоть что-то для нас изменится, и это всё равно будет лучше".

Филипп Каро внимательно следит за эвакуацией. В течение нескольких недель этот доброволец из организации Solidarité Migrants Wilson оказывает помощь мигрантам, вместе с другими местными жителями он обеспечивает их продуктами питания и предметами первой необходимости.

Филипп Каро, волонтер: 

"Нужно помогать всем изгнанникам и беженцам. Там, позади нас - это в основном афганцы. В их стране шла война, там сейчас талибы, и они не могут вернуться домой. Необходимо одинаковое отношение ко всем - к примеру, такое, как к украинским беженцам, и это очень хорошо".

В прошлом году во Франции большую часть заявлений о предоставлении убежища - 62% - подали выходцы из Афганистана. В том же году Франция выдала в общей сложности более 733 тыс виз мигрантам, в основном из Северной Африки.