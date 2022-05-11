Учения Defender Europe проходят в Польше и ещё 8 странах

Около 18 тысяч военнослужащих из 20 стран, в том числе США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании, принимают участие в масштабных учениях Defender Europe 2022 (DE22) ("Защитник Европы"), которые проводятся в Польше и ещё восьми других местах с 1 по 27 мая. Командование манёвров утверждает, что они плановые и не связаны с текущими геополитическими событиями. Однако в нынешней ситуации они приобретают особое значение.

"Учения проходят отлично, несколько дней тому назад мы были на другом полигоне, выполняли разные задания и стреляли", - рассказывает американский офицер.

"Сегодня у нас был еще один день интенсивных учений: американские солдаты на танках "Леопард" и автомобилях "Брэдли", уже с 4 часов дня проводят учебные стрельбы в Дравско-Поморском воеводстве. Используется много боеприпасов, много тяжелой техники; мероприятия очень интересные и интенсивные", - говорит офицер армии Польши.

В учениях на территории Польши принимают участие около 7 тысяч солдат. Они тренируются на полигонах в Дравско-Поморском воеводстве, в Жагани и Бемово-Писки. В заявлении польского министерства обороны говорится, что манёвры были организованы Пентагоном "для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО".