Израиль обвиняют в убийстве известной журналистки

Международное сообщество требует независимого расследования гибели корреспондента телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле и привлечения к ответственности виновных. Репортер была убита в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана.

Во время визита в Газу представитель ЕС Свен Кюн фон Бургсдорф выразил глубокие соболезнования семье Ширин и ее коллегам.

Свен Кюн фон Бургсдорф, глава миссии ЕС на Западном берегу Иордана и секторе Газа:

"Мы, нас двенадцать-тринадцать человек, собрались здесь, чтобы обратиться к вам, потому что сегодня вы потеряли одну из ваших самых уважаемых и замечательных коллег, Ширин Абу Акле. Ее убили в шесть часов утра, когда она, будучи в Дженине, освещала вторжение в данный район израильских сил безопасности".

Телеканал "Аль-Джазира" заявил, что 51-летнюю журналистку преднамеренно и хладнокровно застрелили израильские военные.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прокомментировал смерть Абу Акле:

"Исходя из имеющейся у нас предварительной информации, существует значительная вероятность того, что журналистка была убита вооруженными палестинцами. Однако, чтобы раскрыть правду, должно быть проведено настоящее расследование, а палестинцы этому препятствуют".

Абу Акле хорошо знали на Ближнем Востоке. Последние двадцать лет она освещала события в восточном Иерусалиме и на Западном берегу Иордана. Известие о гибели репортера вызвало бурю эмоций в социальных сетях.