Украина: карта боевых действий (10.05.2022)

Российские и приднестровские источники утверждали, что Украина закрыла границу с Молдавией 9 мая на фоне растущей напряжённости в Приднестровье. Об этом сообщает ISW (Институт по изучению войны). При этом американский аналитический центр признаёт, что не может проверить это утверждение из независимых источников..

Давайте подробнее рассмотрим ситуацию на местах. В понедельник российские войска атаковали Одессу, используя подводные лодки, боевые корабли и самолёты для пуска ракет по ряду объектов, включая торговый центр и две гостиницы.

С юго-запада перенесёмся на юго-восток, в Запорожье. ISW сообщает, что российские военные, дислоцированные в районе Запорожья, по некоторым данным, находятся в деморализованном состоянии, жалуются на неэффективность операций на этой территории, часто злоупотребляют алкоголем и стреляют по собственной технике, чтобы не попасть на передовую.

В этом регионе российские подразделения перегруппировываются и, вероятно, получат подкрепление из сил, ранее дислоцированных в Мариуполе, где не менее 100 мирных жителей всё ещё находятся в ловушке на полуразрушенном металлургическом заводе "Азовсталь". Об этом сообщил помощник мэра города. Российские силы при поддержке танков и артиллерии штурмуют "Азовсталь", завод подвергается обстрелам вот уже несколько недель.

Выше от Мариуполя за прошедшие сутки подтверждённых наступлений российских войск юго-восточнее и юго-западнее Изюма не было. Но россияне, вероятно, продолжают стягивать войска в Белгородскую область, чтобы помешать украинцам, контратакующим в районе Харькова, достичь украино-российской границы.

Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчёт своей разведки, говорит, что Россия недооценила украинское сопротивление. План вторжения России, вполне вероятно, был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населённые пункты.