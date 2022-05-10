"Голубая Мэрилин" за 195 млн долларов

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола продан за рекордные 195 млн долларов. Картина, таким образом, стала самым дорогим произведением американского искусства и искусства XX века.

Уорхол создал несколько десятков подобных шелкографий. Проданный на аукционе "Кристи" экземпляр имеет особую ценность, поскольку прострелен пулей: в 1964 году художница Дороти Подбер открыла стрельбу в мастерской Уорхола.