Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обещал поддержку Молдавии

"Маленькая страна с большим сердцем". Так генсекретарь ООН назвал Молдавию, куда бежали от военных действий почти полмиллиона украинцев. Из них порядка девяноста тысяч остаются в в республике.

В ходе визита в Кишинёв, Антониу Гутерриш встретился с людьми, покинувшими Украину из-за российского вторжения. Гутерриш снова призвал остановить войну.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН: "Эта трагедия показывает, что война - безумие, и что она должна быть прекращена. Военного решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, не существует. Нам абсолютно необходимо остановить эту войну, и нам конечно нужно, чтобы восторжествовало международное право".

Генеральный секретарь ООН так же выразил озабоченность по поводу потенциального распространения конфликта. Визит Гутерриша прошел на фоне опасений международного сообщества, что Молдавия может стать вторым фронтом в российской войне в Украине.

Поездка главы ООН последовала после серии взрывов, всколыхнувших Приднестровье и вынудивших Тирасполь и Кишинёв принять повышенные меры безопасности.

Гуттериш отметил, что Молдавия страна "с хрупкой экономикой". У нее нет выхода к морю, а одесский порт, через который она вывозит свои товары на мировые рынки, закрыт из-за войны. Растут цены на продовольствие и энергию, людям все сложнее сводить концы с концами. Генсек ООН подтвердил, что ООН будет поддерживать не только народ Украины, но и народ Молдовы.