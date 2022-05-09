Карта боевых действий в Украине: день 75-й

Российские войска не провели никаких подтвержденных атак ни в каком из направлений в районе Изюма 8 мая. Тем не менее они усилили артиллерийские атаки с земли и обстрелы с воздуха в Донецкой и Луганской областях.

По последним данным Института по изучению войны, российские войска, вероятно, сосредотачиваются в Белгороде для того, чтобы стать подкреплением для российской армии к северу от Харькова и помешать контрнаступлению украинской армии, которая пытается подобраться к украинско-российской границе.

Аналитики отмечают, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова, вероятно, заставило российские войска перегруппироваться, вместо того чтобы продолжить наступательные операции в других местах на востоке Украины. Здесь наземные силы продолжают наступление, пытаясь прорваться к границам Донецкой и Луганской областей, но они, по данным Института, так и не приобрели новых территорий.

Российские войска продолжили штурмовать завод "Азовсталь", откуда в выходные эвакуировали гражданских лиц. Последние украинские защитники города выдерживают обстрелы и осаду.

Институт по изучению войны утверждает: российские войска могут готовиться к новой атаке на юге — вероятно, на запорожском и криворожском направлениях, но у них мало шансов добиться успеха.

Между тем Одесса на юге Украины снова подверглась ракетному удару. По словам главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, российские военные использовали противокорабельные ракеты "Оникс" в Одесской области.

Министерство обороны Великобритании отмечает, что вторжение России в Украину обнажило её ограниченные способности в нанесении крупномасштабных высокоточных ударов. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, совершенно не заботясь о жертвах среди гражданского населения.