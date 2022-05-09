Франсуа Фийон приговорён к тюремному сроку

Во Франции бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон приговорён к четырём годам лишения свободы, один из которых ему предстоит провести за решёткой. Такое решение вынес в понедельник апелляционный суд Парижа по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Шесть лет назад Фийон принял участие в президентской гонке, став кандидатом правоцентристов, и, согласно опросам, имел неплохие шансы на победу. Но в прессе появились сообщения о том, что его жена Пенелопа в течение восьми лет получала зарплату помощника депутата, не выполняя соответствующих обязанностей. Супруги Фийон отвергали все обвинения, но эта история серьёзно повлияла на ход избирательной кампании и экс-премьер потерпел неудачу, получив всего 20% голосов в первом туре.

Два года назад суд признал его виновным в растрате государственных средств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно, а также к крупному штрафу и десятилетнему запрету занимать выборные должности. Его жену признали виновной в соучастии, приговорив к трём годам тюрьмы условно. Защита подала тогда апелляцию, но суд оставил прежний приговор без серьёзных изменений.