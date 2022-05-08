74-день войны в Украине: авиаудар по школе

Жертвами российского авиаудара по школе в поселке Белогоровка Луганской области на востоке Украины стали не менее 60 мирных жителей. В подвале школы укрывались около 90 человек. Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил: "Наши спасатели продолжат разбирать завалы как можно быстрее, шансов найти выживших почти нет, но мы надеемся на лучшее". Из-за обстрелов повреждены мощности Попаснянского водоканала, без водоснабжения остался 1 миллион жителей области.

В воскресенье продолжились ракетные обстрелы Одесской области. Разрушена зона отдыха, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, несколько населенных пунктов остались без света.

В акватории украинского острова Змеиный не прекращаются бои, украинская и российская стороны заявляют о потерях противника. Минобороны РФ утверждает, что за минувшие сутки поражены 130 военных объекта. "Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС Росии в течении ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области", — сообщил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

С территории завода в "Азовсталь" в Мариуполе вывезены женщины, дети и пожилые люди, планируется, что следующим этапом станет эвакуация медиков и раненых.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ делают все возможное для спасения украинских военных с "Азовстали".

Представители полка "Азов" в воскресенье сообщили, что интенсивные обстрелы заблокированного российскими войсками завода продолжаются и на его территории остаются много раненых.

Украинские СМИ сообщают, что президент Владимир Зеленский пока не видит возможности разблокировать Мариуполя военным путем из-за нехватки тяжелого вооружения.