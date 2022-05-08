Первая леди США посетила Румынию и Словакию

Супруги президентов США и Румынии Джилл Байден и Кармен Йоханнис в субботу посетили государственную школу «Уругвай» в Бухаресте, где учатся теперь дети украинских беженцев. Первые леди побеседовали с украинскими учителями, матерями и представителями школьной администрации. По данным министерства образования Румынии, в школах и детских садах страны учатся уже более 1700 украинских детей.

– Я просто думаю, что вы все необыкновенные женщины, когда вижу, чего вам удалось добиться, – заявила Джилл Байден. – Думаю, что матери на всё готовы ради своих детей, и вы боретесь за них, как это свойственно матерям. Вы удивительно сильны и выносливы, и это просто поразительно, что румынский народ впустил вас в свои дома и в свои сердца, и, полагаю, для всех вас это имеет большое значение.

Затем Джилл Байден направилась в Словакию. Здесь она также встретится с беженцами, гуманитарными работниками и жителями города Кошице и деревни Вышне Немецке. В Братиславе Байден встретится с сотрудниками посольства США и представителями правительства страны.