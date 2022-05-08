Первая леди США посетила Украину

Первая Леди США Джилл Байден прибыла с неожиданным визитом в город Ужгород на западе Украины в воскресенье. Перед этим она побывала в Румынии и Словакии. В Ужгороде её встретила супруга украинского президента Елена Зеленская, в разговоре с которой Байден сказала, что ей хотелось приехать сюда в День матери. Она также отметила, что «считает важным показать украинскому народу, что эта война должна прекратиться, что она ужасна, и что народ Соединённых Штатов поддерживает народ Украины». Байден провела на территории Украины около двух часов, после чего вернулась в Словакию.

В тот же день канадский премьер-министр Джастин Трюдо посетил город Ирпень в Киевской области, также с незапланированным визитом. Мэр города, встретивший гостя, отметил, что рассчитывает на помощь Канады в восстановлении городской инфраструктуры.