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Украина

Первая леди США посетила Украину

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Джилл Байден
Джилл Байден   -   Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Первая Леди США Джилл Байден прибыла с неожиданным визитом в город Ужгород на западе Украины в воскресенье. Перед этим она побывала в Румынии и Словакии. В Ужгороде её встретила супруга украинского президента Елена Зеленская, в разговоре с которой Байден сказала, что ей хотелось приехать сюда в День матери. Она также отметила, что «считает важным показать украинскому народу, что эта война должна прекратиться, что она ужасна, и что народ Соединённых Штатов поддерживает народ Украины». Байден провела на территории Украины около двух часов, после чего вернулась в Словакию.

В тот же день канадский премьер-министр Джастин Трюдо посетил город Ирпень в Киевской области, также с незапланированным визитом. Мэр города, встретивший гостя, отметил, что рассчитывает на помощь Канады в восстановлении городской инфраструктуры.