Белогоровка: десятки погибших

Десятки человек погибли в результате взрыва бомбы в посёлке Белогоровка в Луганской области на востоке Украины в субботу. По заявлению главы областной военной администрации Сергея Гайдая, жертвами удара стали мирные жители, укрывавшиеся в подвале здания местной школы. Уточняется, что эти сведения не получили подтверждения из независимых источников; с российской стороны комментариев пока не последовало.

После взрыва возник сильный пожар, на тушение которого ушло более трёх часов. В настоящее время здесь продолжаются спасательные работы, в ходе которых были обнаружены тела двух человек. Только после расчистки завалов станет известно точное число погибших. Белогоровка находится вблизи Северодонецка, где продолжаются ожесточённые столкновения.