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Бразилия

Лула да Силва снова хочет стать президентом

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 Надежда Дрямина
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Экс-президент Бразилии Лула да Силва на митинге, посвящённом запуску его предвыборной кампании, 7 мая 2022 г.
Экс-президент Бразилии Лула да Силва на митинге, посвящённом запуску его предвыборной кампании, 7 мая 2022 г.   -   Авторское право  Andre Penner/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва снова хочет занять пост главы государства.

В Сан-Паулу состоялся митинг, посвящённый запуску его предвыборной кампании. Выступая перед четырьмя тысячами своих сторонников, 76-летний левый политик заявил, что намерен "восстановить страну после правления безответственного преступника Жаира Болсонару". Действующий президент также собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в октябре. 

Да Силва, представляющий социалистическую Партию трудящихся, возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 годы. Несколько лет спустя был осуждён по делу о коррупции. А в 2021-ом Верховный суд страны отменил все обвинения.

По данным последних соцопросов, шансов вновь занять президентский пост больше у да Силвы, чем у Болсонару.  

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