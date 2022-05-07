Лула да Силва снова хочет стать президентом

Бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва снова хочет занять пост главы государства.

В Сан-Паулу состоялся митинг, посвящённый запуску его предвыборной кампании. Выступая перед четырьмя тысячами своих сторонников, 76-летний левый политик заявил, что намерен "восстановить страну после правления безответственного преступника Жаира Болсонару". Действующий президент также собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в октябре.

Да Силва, представляющий социалистическую Партию трудящихся, возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 годы. Несколько лет спустя был осуждён по делу о коррупции. А в 2021-ом Верховный суд страны отменил все обвинения.

По данным последних соцопросов, шансов вновь занять президентский пост больше у да Силвы, чем у Болсонару.

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