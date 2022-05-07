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Италия

Кадры спасения мигрантов у берегов Италии

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 Надежда Дрямина
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Кадры спасения мигрантов с севшего на мель судна у берегов Италии. 6 мая 2022 г.
Кадры спасения мигрантов с севшего на мель судна у берегов Италии. 6 мая 2022 г.   -   Авторское право  Pau de la Calle/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Береговая охрана Италии спасла более 100 мигрантов с судна, которое село на мель у южного побережья страны.

ЧП произошло в пятницу. По меньшей мере два человека погибли. Их тела найдены.

Один из выживших держался за металлическую опору мачты, выступающую из воды. Водолазы долго уговаривали его спрыгнуть. Затем мужчину благополучно доставили на берег Калабрии. Операцию по его спасению запечатлели на видео.

Как сообщили итальянские СМИ, всего на судне находились 108 человек. Большинство из пассажиров - выходцы из Афганистана.

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