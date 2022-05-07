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Ирак

Песчаная буря накрыла Ирак

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 Надежда Дрямина
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Последствия песчаной бури в столице Ирака Багдаде. 5 мая 2022 г.
Последствия песчаной бури в столице Ирака Багдаде. 5 мая 2022 г.   -   Авторское право  Ali Abdul Hassan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Сотни жителей Ирака попали в больницы в последние сутки из-за проблем с дыханием. Большую часть страны, включая столичный регион, охватила песчаная буря.

Власти призывают сограждан не покидать дома - стихия не отпустит до утра понедельника.

Аномальное природное явление накрывает Ирак с начала весны. Зарегистрирован один смертельный случай. Счёт пострадавших от удушья идёт на тысячи.

Метеорологи предупреждают: буря вернётся не единожды в мае.

Как утверждают экологи, это происходит вследствие постепенного снижения уровня осадков и опустынивания во всём ближневосточном регионе, которые вызваны глобальным потеплением.

По прогнозам, озвученным министерством охраны окружающей среды, в течение следующих двух десятилетий Ирак ждут 272 "пыльных дня" в году, а к 2050-му их число увеличится до 300. Власти надеются переломить тенденцию комплексом мер, включая создание "ветрозащитных полос" в виде лесных насаждений. 

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