72-й день войны в Украине

Саша Вакулина, Euronews:

"Российские силы продолжили неэффективные наступательные операции на юге Харьковской, Донецкой и Луганской областей, не добившись значительных территориальных успехов за последние 24 часа - такова последняя оценка аналитического центра Института изучения войны.

Интересно развиваются события за пределами Украины, у границ страны.

Во-первых, речь идет о Республике Беларусь, где внезапно начались крупномасштабные военные учения. Эксперты утверждают, что вероятность вступления белорусских войск в войну в Украине остается крайне низкой, и, скорее всего, их цель, угрожая дальнейшими действиями, удержать украинские силы на севере, не давая им возможности принять участие в битве за Донбасс.

Нечто подобное отмечается и на юге. Эксперты говорят: "российские силы и их союзники в Приднестровье, вероятно, продолжат устраивать провокации, чтобы угрожать украинским войскам возможностью военной операции из Приднестровья, чтобы удержать украинских военных в Одессе".

Вместе с тем украинское контрнаступление под Харьковом может вынудить российских военных принимать решение о том, усиливать ли позиции вблизи Харькова или рисковать потерей большинства или всех своих позиций в пределах досягаемости артиллерии.

Украинские силы, вероятно, намерены заставить российские подразделения передислоцироваться с Изюмской оси, и создать угрозу для российских линий коммуникаций.

Российские потери будут продолжать расти и срывать оперативные планы на юге Донбасса, поскольку штурм Мариуполя дался России ценой личного состава, техники и боеприпасов.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что российские силы в Мариуполе продолжают наземный штурм металлургического завода "Азовсталь", несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться только заблокировать комбинат.

Новые усилия России по взятию "Азовстали" и завершению захвата Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Владимира Путина добиться символического успеха в Украине".