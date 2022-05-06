Песчаная буря в Ираке

В Ираке по меньшей мере один человек скончался, более 5000 обратились за врачебной помощью после того, как песчаная буря обрушилась на большую часть страны, включая столицу Багдад. Сильнее всего пострадали люди с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма, и пожилые люди, страдающие от сердечных заболеваний. Жителям страны было рекомендовано не выходить на улицу, поскольку мелкие частицы пыли могут переносить бактерии, вирусы, а также пестициды и другие вредные вещества.

Пыльные и песчаные бури и прежде наблюдались на Ближнем Востоке, но в последние годы они возникают всё чаще и становятся всё сильнее. По мнению учёных, это связано с чрезмерным использованием воды рек, увеличением числа плотин, экстенсивным развитием сельского хозяйства и вырубкой лесов. Сказываются и глобальные климатические изменения, поскольку более высокая температура и сокращение осадков ускоряют опустынивание, что также способствует возникновению песчаных бурь. Ирак входит в число стран, которым серьёзнее всего угрожают изменения климата.