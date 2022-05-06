Евросоюзу трудно отказаться от российского газа

Европейские энергетические рынки находятся в подвешенном состоянии из-за войны в Украине. Единственное, в чем можно быть уверенным — высокие цены останутся надолго. Но если это будет самой большой проблемой для ЕС, то это все же лучший сценарий, несмотря на ожидаемый экономический спад. Генеральный секретарь Европейской ассоциации энергетических исследований говорит, что стать независимыми от российского газа будет чрезвычайно трудно.

45% импорта газа приходится на Россию, а поскольку Европа уже не может обеспечить себя голубым топливом, это составляет 40% потребления газа в Европе Адель Эль Гаммаль глава Европейской ассоциации энергетических исследований

При этом оставить Европу без газа может и сама Россия.

Адам Мадьяр, Euronews:

— Самой большой проблемой будет, если Россия полностью перекроет газовые краны. Исключать такую возможность нельзя, несмотря на то, что с начала войны в Украине Европейский Союз перечисляет Москве за поставки энергоносителей практически эквивалент годового оборонного бюджета России, полностью.

Тревожные перспективы все чаще поднимают вопрос о роли общества в снижении российской зависимости.

Снижение температуры дома на один градус означает снижение потребления примерно на 7%. А отопление жилья - это примерно одна треть потребления газа. То же самое касается кондиционирования воздуха. Мы приближаемся к летнему периоду в южных странах. Снижение кондиционирования воздуха всего на один градус приводит к снижению потребления на 10% Адель Эль Гаммаль глава Европейской ассоциации энергетических исследований

Еще несколько лет назад борьба с изменением климата казалась важнейшей международной задачей. Но в нынешней ситуации этот вопрос отодвинулся на второй план.

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