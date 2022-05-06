Более 3 тысяч мигрантов погибли в море на пути в Европу в 2021 году - ООН

Более 3 тысяч мигрантов погибли или пропали без вести в 2021 году, пытаясь добраться до Европы по морю, сообщило агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Число погибших - 3 077 - в два раза больше, чем в 2020 году, говорится в последнем докладе, опубликованном в пятницу.

ООН призвала правительства разработать "альтернативы" опасным морским маршрутам, которыми отчаянно пользуются просители убежища, чтобы добраться до европейских берегов.

"Из общего числа 1 924 человека погибли или пропали без вести на центральных и западных средиземноморских маршрутах", - сообщила представитель УВКБ ООН Шабия Манту. - Еще 1 153 человека погибли или пропали без вести на морском пути из северо-западной Африки на Канарские острова".

К концу 2020 года агентство ООН зарегистрировало 1 544 случая гибели мигрантов на обоих морских маршрутах.

Между тем, официальные лица предупреждают, что с начала 2022 года по меньшей мере 478 человек уже погибли или пропали без вести, пытаясь добраться до Европы.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, пандемия COVID-19 и последующее закрытие границ повлияли на миграционные потоки, и многие беженцы и мигранты обратились к контрабандистам, чтобы попытаться добраться до Европы.

В прошлом году более 53 тысяч человек прибыли по морю в Италию, а также более 23 тысяч человек - на Канарские острова Испании. В прошлом году по сравнению с 2020 годом на 61% увеличилось количество отправлений по морю из Туниса, и на 150% - из Ливии.

Большинство морских переходов осуществляется на переполненных надувных лодках в плохом состоянии, которые могут сдуться или опрокинуться, говорят в УВКБ ООН.

"Морское путешествие из прибрежных государств Западной Африки, таких как Сенегал и Мавритания, на Канарские острова является долгим и опасным и может занять до 10 дней", - рассказала Манту на регулярном пресс-брифинге в Женеве.

"Многие суда сбились с курса или бесследно исчезли в этих водах", - добавила она.

Центральное Средиземноморье является самым смертоносным миграционным маршрутом в мире: с 2014 года Международная организация по миграции (МОМ) зарегистрировала более 17 тысяч смертей и исчезновений.

УВКБ ООН утверждает, что сухопутные маршруты также могут быть очень опасными для мигрантов, и считает, что еще больше людей могли погибнуть, пересекая пустыню Сахара или находясь в плену и подвергаясь жестокому обращению со стороны торговцев людьми или контрабандистов.

В пятницу ООН обратилась с новым призывом о выделении более 155 миллионов евро на защиту мигрантов и беженцев, пытающихся добраться до Европы.